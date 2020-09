Xbox Series X molto più veloce | silenziosa con un sistema ottimizzato ed enormi miglioramenti della ' quality of life'

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 28 settembre 2020) Manca poco; di un mese all'uscita diX eS ma qualcuno ha già avuto l'occasione di provare la console in anteprima. Tra questi c'è il buon Geoff Keighley che su Twitter, dopo un periodo di rodaggio, ha pubblicato le sue prime impressioni sulla piattaforma next-gen.In un lungo thread Keighley descrive tutte le caratteristiche diX elogiando i punti di forza. Ricordando al pubblico che il test è stato fatto sulla retrocompatibilità e non sui giochi next-gen, Keighley ha affermato che il Quick Resume segna un punto di svolta per i giocatori: grazie a questa funzionalità è possibile passare tra i giochimente e a quanto pare fa proprio ...