Milano, operaio 34enne folgorato in via Rubattino: è grave (Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 settembre 2020 - grave incidente questa mattina, lunedì 28 settembre, a Milano . Tutto è successo poco prima delle 10.30 di oggi. Un operaio di 34 anni è rimasto folgorato , ed è ora in ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 28 settembre 2020), 28 settembre 2020 -incidente questa mattina, luned&i; 28 settembre, a. Tutto &e; successo poco prima delle 10.30 di oggi. Undi 34 anni &e; rimasto, ed &e; ora in ...

SkyTG24 : Incidente sul lavoro, operaio folgorato a #Milano: è grave - Ni_Matsu : RT @rep_milano: Incidenti sul lavoro, operaio folgorato in una ditta a Milano: è grave [aggiornamento delle 11:38] - marisa7691 : RT @rep_milano: Incidenti sul lavoro, operaio folgorato in una ditta a Milano: è grave [aggiornamento delle 11:38] - le_on_ida : RT @rep_milano: Incidenti sul lavoro, operaio folgorato in una ditta a Milano: è grave [aggiornamento delle 11:38] - ahp68 : RT @rep_milano: Incidenti sul lavoro, operaio folgorato in una ditta a Milano: è grave [aggiornamento delle 11:38] -

Ultime Notizie dalla rete : Milano operaio Milano, operaio 34enne folgorato in via Rubattino: è grave IL GIORNO Milano, grave incidente sul lavoro: operaio folgorato da una scarica elettrica da 130.000 volt

È rimasto folgorato mentre lavorava all'interno di una stazione elettrica dell'A2A. Un operaio di 34 anni è stato vittima di un grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 28 settembre, ...

Il designer Erasmo Ciufo incontra UNIQLO

Nel calendario degli eventi ideato per festeggiare il primo anno di UNIQLO a Milano figura anche un workshop del designer multidisciplinare Erasmo Ciufo.

È rimasto folgorato mentre lavorava all'interno di una stazione elettrica dell'A2A. Un operaio di 34 anni è stato vittima di un grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, lunedì 28 settembre, ...Nel calendario degli eventi ideato per festeggiare il primo anno di UNIQLO a Milano figura anche un workshop del designer multidisciplinare Erasmo Ciufo.