Enock Barwuah | la difficile infanzia del concorrente del GF Vip

Leggi su chenews

(Di lunedì 28 settembre 2020) Non è stata facile, l’didel Grande Fratello ventisettenne, fratello di Mario Balotelli.(Instagram screenshot)Oggi ha 285mila Follower su Instagram, vestiti firmati, fa il calciatore (in serie minori) ed è undel Grande Fratello. Pochi anni fa però,, oggi ventisette anni, non avrebbe mai immaginato tutto questo., per chi non lo sapesse, è il fratello dell’ex punta della Nazionale, Mario Balotelli e quando il Grande Fratello vedeva la sua prima edizione nascere in Italia, lui pensava soltanto a salvarsi da una brutta. Il povero, nato a Palermo il 20 febbraio ...