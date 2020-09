Caso Tridico, Di Stefano, M5s,: media dei compensi è molto più alta, non vedo la polemica (Di lunedì 28 settembre 2020) 'Si è deciso 150mila euro quando la media dei compensi annuali degli amminsitratori pubblici eèdi 240mila. Come mai lo stipendio del dirigente Inail, in quota alla Lega, non si è detto nulla?' l'... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 settembre 2020) 'Si è deciso 150mila euro quando ladeiannuali degli amminsitratori pubblici eèdi 240mila. Come mai lo stipendio del dirigente Inail, in quota alla Lega, non si è detto nulla?' l'...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso #Tridico. Caos in Vaticano. Gov… - sole24ore : Caso Tridico, una pagina nera nell’emergenza Covid - lucasofri : Cos’è e cosa non è il “caso Tridico” - Carla51C : @mgmaglie Un dirigente di quel livello lo deve dimostrare e guadagnarsi non è il caso di Tridico...le mie dipende… - gjscco : RT @serebellardinel: A parte il non aver sollevato mai polemica alcuna su un #Bossi a VENTIMILA euro il mese nonostante le condanne,ma sta… -