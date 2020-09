Avatar 2 | Cameron annuncia la fine delle riprese | ecco quando uscirà

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 28 settembre 2020) Jamesha dichiarato di aver terminato ledi2,ndo tra l’altro che, anche il terzo capitolo della saga, è a un buon punto di lavorazione. Il regista sta continuando a girare le nuove scene in Nuova Zelanda. Come noto, la saga si compone di quattro sequel in uscita a scadenza biennale nei prossimi anni. Mapotremo vedere2 sul grande schermo? Stando alle ultime indiscrezioni, l’emergenza sanitaria avrebbe fatto slittare l’uscita a dicembre 2022.2 è ultimato: l’annuncio del regista JamesGrande attesa per rivedere sul grande schermo i nuovi capitoli di, il secondo film più visto della storia cinematografica con oltre 2 ...