A spasso con soldi falsi, 18enne si difende: 'Li ho comprati su internet' (Di lunedì 28 settembre 2020) Prendono da bere e pagano con 50 euro falsi, tre denunciati 15 luglio 2020 Acquisti con banconote false a Sestri Levante, una denuncia 8 agosto 2020 Un 18enne di origini albanesi è stato denunciato ... Leggi su genovatoday (Di lunedì 28 settembre 2020) Prendono da bere e pagano con 50 euro, tre denunciati 15 luglio 2020 Acquisti con banconote false a Sestri Levante, una denuncia 8 agosto 2020 Undi origini albanesi è stato denunciato ...

ninasj74 : RT @Il_MondoDiDante: A spasso con Dante: mercoledì “Un viaggio da paura” nella Divina Commedia per i più piccoli - DivinaCommediaQ : RT @Il_MondoDiDante: A spasso con Dante: mercoledì “Un viaggio da paura” nella Divina Commedia per i più piccoli - Il_MondoDiDante : A spasso con Dante: mercoledì “Un viaggio da paura” nella Divina Commedia per i più piccoli - nea_nea : RT @Maxitaly69: @gion1974 Bel tweet. Con il quale Hai fatto un bel danno di immagine all'hotel Alla di Trieste, (io titolare, tu saresti a… - moietledeluge : A spasso con la bassotta, da lontano vedo un cane nero enorme, da solo. Mi preoccupo perché Tabata a volte è attacc… -