Trova l'auto senza gomme in pieno centro. Blitz di notte a due passi da piazza Grande (Di domenica 27 settembre 2020) Un Blitz in piena notte, senza che nessuno, in piazzetta San Niccolò, si sia accorto di nulla. Quattro gomme, con i cerchi in lega, portate via a una Nissan Qashqai sfidando anche il maltempo. La foto ... Leggi su lanazione (Di domenica 27 settembre 2020) Unin pienache nessuno, in piazzetta San Niccolò, si sia accorto di nulla. Quattro, con i cerchi in lega, portate via a una Nissan Qashqai sfidando anche il maltempo. La foto ...

Sergiofge1 : RT @AndreaLompio53: @ElenaOp14657178 @fenice_risorta Non hai visto il video in cui trova una multa sull'auto e con una indicibile arroganza… - MarcoRonchi126 : @Terra_Pianeta Chi è quell'imbecille che trova interessante vedere fumo nero uscire da un'auto? Non è bello, non è… - MiyakeEau : RT @AndreaLompio53: @ElenaOp14657178 @fenice_risorta Non hai visto il video in cui trova una multa sull'auto e con una indicibile arroganza… - Sakurauchi_Hime : RT @lucabaldassi: @Pupi18054216 Confermo, e vale per ogni ambito. Le norme, le procedure, le stesse logiche di fondo sono troppo assurde p… - Lella562 : RT @AndreaLompio53: @ElenaOp14657178 @fenice_risorta Non hai visto il video in cui trova una multa sull'auto e con una indicibile arroganza… -