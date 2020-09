Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 26 SETTEMBREORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAINIZIAMO CON IL MALTEMPO, INFATTI COME RIFERITO DALLA PROTEZIONE CIVILE, ANCHE OGGI SONO PREVISTE PIOGGE COPIOSE E VENTI SOSTENUTI SU TUTTA LA, INVITIAMO GLI UTENTI IN VIAGGIO A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ANDIAMO SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA VI SONO CODE TRA APPIA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO ...