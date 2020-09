Tu Si Que Vales 2020: Kevin Quantum (video e gallery) (Di sabato 26 settembre 2020) Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 26 settembre 2020, abbiamo visto anche , Kevin Qyantum, mago 40enne di Edimburgo (Scozia) appassionato di scienza. Nel programma ha portato un esperimento in cui ha attraversato bendato una sorta di pendolo armonico gigante ed infuocato. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Kevin Quantum nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera. video Kevin Quantum a Tu sì ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 26 settembre 2020) Nella terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 26 settembre, abbiamo visto anche ,Qyantum, mago 40enne di Edimburgo (Scozia) appassionato di scienza. Nel programma ha portato un esperimento in cui ha attraversato bendato una sorta di pendolo armonico gigante ed infuocato. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera.a Tu sì ...

Syndrome_Harry : Io quando Tu Si Que Vales ha trasmesso Story Of My Life - cherryxv__ : sto guardando tu si que vales solo per story of my life, io aspetto magari la rimettono AHAHAHAH - louthebean : ho urlato perchè hanno messo story of my life a tu si que vales...AAAAAAAAA - iriccidihaz : Raga, hanno messo Story Of My Life a Tu Si Que Vales. VI DICO SOLO CHE HO PIANTO. #OneDirection #TuSiQueVales #Storyofmylife - onedlhlzn : Io: Avevo chiuso twitter per guardare tu si que vales ed ero tranquilla finisce l'esibizione di un concorrente e pa… -