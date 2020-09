Scuola, certificato obbligatorio con i sintomi Covid. I medici di base: «Senza test rapidi è una follia» (Di sabato 26 settembre 2020) Il via libera è arrivato, seppur ancora cauto: Roberto Speranza, ministro della Salute, ha aperto alla possibilità di utilizzare i test rapidi e salivari antigienici in contesti diversi dagli aeroporti. Il passo è importante soprattutto sul versante delle scuole: alla prova dei primi contagi da Coronavirus, le classi restano spesso incastrate in lunghe spirali di quarantene legate ai tempi dei tamponi, necessari a certificare lo stato di salute dei bambini e – di conseguenza – il loro rientro. Alcune Regioni si erano già portate avanti le scorse settimane bandendo gare d’acquisto per i kit dei test. Giunte come quella della Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana ne hanno ordinati fino a 2 milioni e si sono organizzate per avviare lo screening rapido nelle ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) Il via libera è arrivato, seppur ancora cauto: Roberto Speranza, ministro della Salute, ha aperto alla possibilità di utilizzare ie salivari antigienici in coni diversi dagli aeroporti. Il passo è importante soprattutto sul versante delle scuole: alla prova dei primi contagi da Coronavirus, le classi restano spesso incastrate in lunghe spirali di quarantene legate ai tempi dei tamponi, necessari a certificare lo stato di salute dei bambini e – di conseguenza – il loro rientro. Alcune Regioni si erano già portate avanti le scorse settimane bandendo gare d’acquisto per i kit dei. Giunte come quella della Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana ne hanno ordinati fino a 2 milioni e si sono organizzate per avviare lo screening rapido nelle ...

