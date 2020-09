“More Heroes” – Riflettori sul Punk: Stiff Little Fingers (Di sabato 26 settembre 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del Punk, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi i Riflettori sono puntati sugli Stiff Little Fingers. “Dai Deep Purple ai Vibrators” Nati a Belfast nel 1977, gli Stiff Little Fingers rappresentano un nome fondamentale nella storia della prima ondata Punk. Esordiscono come cover band con la sigla Highway Star (dal nome del pezzo omonimo dei Deep Purple) ma ben presto sulla loro strada incrociano il Punk che sta divampando in tutta Europa. Dopo qualche cambio d’organico nascono ufficialmente con la sigla definitiva, un omaggio ad un brano dei ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 26 settembre 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi isono puntati sugli. “Dai Deep Purple ai Vibrators” Nati a Belfast nel 1977, glirappresentano un nome fondamentale nella storia della prima ondata. Esordiscono come cover band con la sigla Highway Star (dal nome del pezzo omonimo dei Deep Purple) ma ben presto sulla loro strada incrociano ilche sta divampando in tutta Europa. Dopo qualche cambio d’organico nascono ufficialmente con la sigla definitiva, un omaggio ad un brano dei ...

