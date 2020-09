L’identità originaria dei 5 Stelle Ma quale?

Leggi su ilparagone

(Di sabato 26 settembre 2020) di Alessio Mannino. Appostato nelle retrovie in attesa della regolare sconfitta alle amministrative (dove i 5quagliano solo in casi eccezionali, vedi in passato Roma o Torino), nella sua impietosa analisi post-voto Alessandro Di Battista ha suonato il richiamo dell’identitàdel Movimento. Già: ma qual è l’identitàdel Movimento? Se qualcuno è in grado di definirla, alzi la mano. A rigor di fatti storici, dovrebbe equivalere allea cui deve il nome: acqua pubblica, difesa dell’ambiente, mobilità sostenibile, sviluppo alternativo e connettività digitale. Agli inizi, nel 2008, la creatura fondata da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio si proponeva di ridare voce al popolo ostaggio della partitocrazia, succursale ...