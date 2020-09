Biglietti in prevendita per i concerti di Emis Killa e Jake La Furia nel 2021 (Di sabato 26 settembre 2020) Sono annunciati i concerti di Emis Killa e Jake La Furia nel 2021, dopo il rilascio del nuovo album 17 dal quale hanno appena estratto il singolo Medaglia. I Biglietti per i concerti a Roma e Milano sono disponibili da lunedì 28 settembre alle 11 sulle piattaforme online, mentre per i punti vendita è necessario aspettare fino alle 11 del 3 ottobre. L’ultimo album, 17, è immediatamente balzato in vetta alle classifiche di vendita. Il disco congiunto è infatti il più venduto della settimana, a 7 giorni dalla pubblicazione del nuovo singolo Medaglia e a pochi mesi dal singolo di lancio Malandrino. I due artisti saranno in concerto a Milano – al Fabrique – e a Roma – all’Atlantico – ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Sono annunciati idiLanel, dopo il rilascio del nuovo album 17 dal quale hanno appena estratto il singolo Medaglia. Iper ia Roma e Milano sono disponibili da lunedì 28 settembre alle 11 sulle piattaforme online, mentre per i punti vendita è necessario aspettare fino alle 11 del 3 ottobre. L’ultimo album, 17, è immediatamente balzato in vetta alle classifiche di vendita. Il disco congiunto è infatti il più venduto della settimana, a 7 giorni dalla pubblicazione del nuovo singolo Medaglia e a pochi mesi dal singolo di lancio Malandrino. I due artisti saranno in concerto a Milano – al Fabrique – e a Roma – all’Atlantico – ...

