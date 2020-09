Vi devono gonfiare come un tamburo Del Debbio | un minuto violentissimo | tutti zitti in studio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) "Mettetevi due protesi là sotto". Paolo Del, a Dritto e rovescio, si rivolge direttamente a chi ha picchiato a Padova due ragazzi omosessuali per essersi baciati per strada. "Due ragazzi che si baciano per strada o si pigliano per la mano, ma uno che si mette a menarli ma che c'ha nel cervello. Non ce l'ha, ma se ce l'avesse che c'ha?". Il monologo, durissimo, continua: "Perché non ve la prendete con qualcuno di più grossotto, che magari vi dà una smanica di ceffoni e vi gonfiaun? Che c'avete sotto? Sopra nulla, almeno mettetetvi due protesi che fanno finta di essere quelle che normalmente un uomo ha, e che quando ha non fa queste cose".