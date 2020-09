Pensioni di invalidità: aumenti in arrivo, ecco le date (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Decreto di Agosto ha disposto un aumento degli assegni per gli invalidi totali, che ammonteranno a 651,51 euro, ma i beneficiari ancora non hanno potuto disporre di tali somme. Quando arriveranno gli aumenti delle Pensioni di invalidità? Dovrebbe arrivare nelle prossime 3-4 settimane. Lo annuncia l’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, i pagamenti dovrebbero essere elaborati dal prossimo mese, e quindi erogati dal 2 novembre, data nella quale vengono pagate solitamente le Pensioni. Questi ritardi, che si sono registrati per lo stanziamento delle somme, sono dovuti al tempo tecnico necessario per elaborare delle liste di beneficiari da parte dell’INPS, almeno secondo quanto riportato dagli esperti. Inoltre, saranno pagati anche gli arretrati a partire dal 20 luglio 2020. ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Decreto di Agosto ha disposto un aumento degli assegni per gli invalidi totali, che ammonteranno a 651,51 euro, ma i beneficiari ancora non hanno potuto disporre di tali somme. Quando arriveranno glidelledi invalidità? Dovrebbe arrivare nelle prossime 3-4 settimane. Lo annuncia l’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, i pagamenti dovrebbero essere elaborati dal prossimo mese, e quindi erogati dal 2 novembre, data nella quale vengono pagate solitamente le. Questi ritardi, che si sono registrati per lo stanziamento delle somme, sono dovuti al tempo tecnico necessario per elaborare delle liste di beneficiari da parte dell’INPS, almeno secondo quanto riportato dagli esperti. Inoltre, saranno pagati anche gli arretrati a partire dal 20 luglio 2020. ...

