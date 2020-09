Charlie Hebdo gli estremisti mantengono quanto minacciato: accoltellati 2 dipendenti. Fermati due uomini (Di venerdì 25 settembre 2020) Quando, a 5 anni dal primo sanguinario attentato (era il 7 gennaio del 2015), qualche mese fa ne hanno celebrato la ricorrenza ripubblicando per l’occasione una serie di vignette su Maometto – come capitò appunto 5 anni prima – gli estremisti islamici gliel’hanno giurata, promettendo un secondo attentato. Ed oggi è accaduto. Assalto Charlie Hebdo: accoltellati due dipendenti, uno è grave Un commando, formato forse da 4 uomini, ha infatti fatto irruzione nella tarda mattinata, nella nuova sede di ‘Charlie Hebdo’, l’ormai noto magazine satirico francese, in boulevard Richard Lenoir (che si trova nell’11esimo arrondissement di Parigi), non lontano dagli ex locali. La rapidità ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 settembre 2020) Quando, a 5 anni dal primo sanguinario attentato (era il 7 gennaio del 2015), qualche mese fa ne hanno celebrato la ricorrenza ripubblicando per l’occasione una serie di vignette su Maometto – come capitò appunto 5 anni prima – gliislamici gliel’hanno giurata, promettendo un secondo attentato. Ed oggi è accaduto. Assaltodue, uno è grave Un commando, formato forse da 4, ha infatti fatto irruzione nella tarda mattinata, nella nuova sede di ‘’, l’ormai noto magazine satirico francese, in boulevard Richard Lenoir (che si trova nell’11esimo arrondissement di Parigi), non lontano dagli ex locali. La rapidità ...

