Ue: approvato il piano sui migranti, ma ci sono dei problemi (Di giovedì 24 settembre 2020) La Commissione europea ha approvato il piano sui migranti: redistribuzione obbligatoria e rimpatri “sponsorizzati” sono la base. C’è un piano europeo per la questione migranti. Ad annunciarlo è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha approvato la riforma delle politiche migratorie. I provvedimenti dovranno ora essere approvati dalle capitali, che si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) La Commissione europea hailsui: redistribuzione obbligatoria e rimpatri “sponsorizzati”la base. C’è uneuropeo per la questione. Ad annunciarlo è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che hala riforma delle politiche migratorie. I provvedimenti dovranno ora essere approvati dalle capitali, che si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Roma : Ta.Ri. 2020: la Giunta ha approvato il Piano economico-finanziario 2020 per la determinazione della Tassa sui Rifiu… - adepardo11 : RT @Roma: Ta.Ri. 2020: la Giunta ha approvato il Piano economico-finanziario 2020 per la determinazione della Tassa sui Rifiuti. Quest’anno… - ANTEO17 : RT @Roma: Ta.Ri. 2020: la Giunta ha approvato il Piano economico-finanziario 2020 per la determinazione della Tassa sui Rifiuti. Quest’anno… - Andrea_V_73 : @martinamon14 @SalvoSalento @myrtamerlino @GiuseppeConteIT @claudiafusani Ma come ti permetti di insultare le perso… - Andrea_V_73 : @martinamon14 @SalvoSalento @myrtamerlino @GiuseppeConteIT La conosci vero la differenza tra un piano approvato ed… -

Ultime Notizie dalla rete : approvato piano L'Università di Cagliari per le donne: approvato il piano per l'uguaglianza di genere L'Unione Sarda.it Giada a Storie italiane: «Soddisfatta a metà dalla vicenda penale»

Le deputate pentastellate Rosa Alba Testamento e Stefania Ascari si dichiarano soddisfatte per la conferma della condanna di Don Marino da parte della Cassazione. Sulle indagini eseguite a Larino indi ...

Atlantia, ok alla dismissione di Autostrade

Il Cda di Atlantia ha approvato un processo "dual track" per la dismissione della partecipazione detenuta in Autostrade per l'Italia. Nel corso della riunione odierna, si legge in una nota, il Cda ha ...

Le deputate pentastellate Rosa Alba Testamento e Stefania Ascari si dichiarano soddisfatte per la conferma della condanna di Don Marino da parte della Cassazione. Sulle indagini eseguite a Larino indi ...Il Cda di Atlantia ha approvato un processo "dual track" per la dismissione della partecipazione detenuta in Autostrade per l'Italia. Nel corso della riunione odierna, si legge in una nota, il Cda ha ...