Tutte le riforme in campo dopo la tornata elettorale (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Dalla legge elettorale al voto dei 18enni per eleggere il Senato, passando per i regolamenti di Camera e Senato fino all'ipotesi di mettere mano al bicameralismo paritario. La vittoria schiacciante dei Sì al referendum costituzionale, che dà la volata al taglio dei parlamentari, rimette in moto con forza la macchina delle riforme. Ieri, a urne appena chiuse e risultato ancora non definitivo, Tutte le forze di maggioranza hanno puntato l'accento sul capitolo riforme, a partire dalla nuova legge elettorale. Una spinta che potrebbe servire a velocizzare l'iter delle proposte già in campo, arenatosi durante l'emergenza coronavirus e faticosamente riavviato su pressing del Pd. Ma molti sono i nodi ancora da sciogliere, e le diverse posizioni all'interno della ... Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Dalla leggeal voto dei 18enni per eleggere il Senato, passando per i regolamenti di Camera e Senato fino all'ipotesi di mettere mano al bicameralismo paritario. La vittoria schiacciante dei Sì al referendum costituzionale, che dà la volata al taglio dei parlamentari, rimette in moto con forza la macchina delle. Ieri, a urne appena chiuse e risultato ancora non definitivo,le forze di maggioranza hanno puntato l'accento sul capitolo, a partire dalla nuova legge. Una spinta che potrebbe servire a velocizzare l'iter delle proposte già in, arenatosi durante l'emergenza coronavirus e faticosamente riavviato su pressing del Pd. Ma molti sono i nodi ancora da sciogliere, e le diverse posizioni all'interno della ...

Pierferdinando : Questa non è la madre di tutte le riforme,ma una riformetta sbagliata che priverà di rappresentanza interi territor… - fisco24_info : Tutte le riforme in campo dopo la tornata elettorale: AGI - Dalla legge elettorale al voto dei 18enni per eleggere… - chiru_daniela : RT @manageritalia: ??Quali sono le priorità per uscire da questa crisi? @Guido_Carella le delinea tutte su @bizcommunityit?? - Guido_Carella : RT @manageritalia: ??Quali sono le priorità per uscire da questa crisi? @Guido_Carella le delinea tutte su @bizcommunityit?? - PaoloStern : RT @manageritalia: ??Quali sono le priorità per uscire da questa crisi? @Guido_Carella le delinea tutte su @bizcommunityit?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte riforme Tutte le riforme in campo dopo la tornata elettorale AGI - Agenzia Giornalistica Italia Fico: a M5s serve collegialità, “alcuni problemi da verticismo troppo spinto”

Stop alla guerra interna e maggiore collegialità, per rimediare anche ad alcuni eccessi di verticismo. È questa la ricetta per il Movimento 5stelle del presidente della Camera, Roberto Fico. “Basta co ...

Maltempo, dal pomeriggio altri temporali. Allerta in 8 Regioni

Il maltempo continua a colpire. Nuovo peggioramento, allerta in 8 Regioni. Non si arresta l’ondata di maltempo proveniente dal Regno Unito. Dopo le perturbazioni che hanno portato non pochi disagi nel ...

Stop alla guerra interna e maggiore collegialità, per rimediare anche ad alcuni eccessi di verticismo. È questa la ricetta per il Movimento 5stelle del presidente della Camera, Roberto Fico. “Basta co ...Il maltempo continua a colpire. Nuovo peggioramento, allerta in 8 Regioni. Non si arresta l’ondata di maltempo proveniente dal Regno Unito. Dopo le perturbazioni che hanno portato non pochi disagi nel ...