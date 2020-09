Metroid Prime 4: Retro Studios assume Jon Marcella, designer di God of War (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo sviluppo di Metroid Prime 4 procede, almeno dal lato del reclutamento. In questo periodo numerosi professionisti del settore sono entrati a far parte di Retro Studios e oggi diamo il benvenuto ad un nuovo membro.La loro recluta più recente è Jon Marcella, che si unisce a Retro Studios dopo quasi 10 anni presso lo studio SIE di Santa Monica. Dopo aver lavorato a God of War: Ascension come designer, Marcella ha poi contribuito alla creazione di God of War (2018) come Senior Game designer. È entrato a far parte di Retro come Environment designer su Metroid Prime 4.Lo sviluppo del gioco è stato riavviato all'inizio del 2019, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo sviluppo di4 procede, almeno dal lato del reclutamento. In questo periodo numerosi professionisti del settore sono entrati a far parte die oggi diamo il benvenuto ad un nuovo membro.La loro recluta più recente è Jon, che si unisce adopo quasi 10 anni presso lo studio SIE di Santa Monica. Dopo aver lavorato a God of War: Ascension comeha poi contribuito alla creazione di God of War (2018) come Senior Game. È entrato a far parte dicome Environmentsu4.Lo sviluppo del gioco è stato riavviato all'inizio del 2019, ...

