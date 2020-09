HUAWEI | l’applicazione di DAZN è ora disponibile

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 24 settembre 2020) L‘avvio del nuovo campionato di Serie A calcistica porta con sé una buona notizia per tutti i tifosi e gli appassionati di sport. L’applicazioneè da oggiper il download su tutti i dispositividotati diMobile Services Dopo l’arrivo disu AppGallery a giugno 2020 per i device GMS, comeP30 Pro new edition,P Smart Pro eP Smart 2020, da oggi, tutti coloro che hanno uno dei device della famigliaP40 o uno degli ultimi tablet presentati da, comeMatePad T10 oMatePad T10 S, potranno seguire le loro squadre preferite o tutti i grandi eventi sportivi proposti da ...