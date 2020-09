Hong Kong | arrestato l' attivista Joshua Wong

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) L’, volto internazionale delle protesta pro-democrazia a, è stato. E’ quanto si legge in un tweet pubblicato sul suo account e scritto in terza persona, come se non fosse stato scritto dal giovane.#BREAKINGis arrested when reporting to Central Police Station at about 1pm today. The arrest is related to participating in an unauthorized assembly on 5Oct last year. He is told to have violated the draconian anti-mask law as well.—黃之鋒 😷 (@cf) September 24, 2020“è stato...