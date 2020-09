Calciomercato Sampdoria, fatta per Candreva: l’esterno firmerà un triennale con opzione (Di giovedì 24 settembre 2020) La Sampdoria ha chiuso per Antonio Candreva, La trattativa iniziata giorni fa si era arenata per via delle titubanze dell’esterno dell’Inter, che ha finalmente sciolto le riserve. Firmerà un contratto di tre anni con opzione per il quarto e sarà una pedina fondamentale per Claudio Ranieri. L’Inter, riferisce ‘Sky Sport’, incassa 2,5 milioni di euro mentre al giocatore un contratto andranno 1,5 milioni a stagione. Calciomercato – Spezia scatenato, la Sampdoria pesca in casa Barcellona. Toro all’attacco FOTOL'articolo Calciomercato Sampdoria, fatta per Candreva: l’esterno firmerà un triennale con opzione CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Laha chiuso per Antonio, La trattativa iniziata giorni fa si era arenata per via delle titubanze dell’esterno dell’Inter, che ha finalmente sciolto le riserve. Firmerà un contratto di tre anni conper il quarto e sarà una pedina fondamentale per Claudio Ranieri. L’Inter, riferisce ‘Sky Sport’, incassa 2,5 milioni di euro mentre al giocatore un contratto andranno 1,5 milioni a stagione.– Spezia scatenato, lapesca in casa Barcellona. Toro all’attacco FOTOL'articoloper: l’esterno firmerà unconCalcioWeb.

