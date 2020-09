Sostenibilità | FS Italiane aderisce a GRI Community

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Ferrovie dello Statoha aderito alla GRI (Global Reporting Initiative). A livello mondiale, è la prima società del settore ferroviario ad aderire all’organizzazione internazionale indipendente che supporta aziende e governi nella comprensione dei propri impatti di sostenibilità. Lo riporta FSNews,it, sottolineando che la GRIrappresenta attualmente lo standard setter più accreditato per la definizione dei principi di rendicontazione delle informazioni non finanziarie (informazioni di sostenibilità). Le informazioni non finanziarie – prosegue la testata giornalistica online del Gruppo – hanno un ruolo sempre più centrale nella comunicazione agli stakeholder delle performance di medio-lungo termine dell’impresa e della sua ...