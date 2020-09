Parma, conferme totali su Osorio e Zeqiri. Vicinissimo Valenti, in lista sempre Biancone (Di giovedì 24 settembre 2020) Come vi avevamo anticipato, il Parma è sempre più vicino al difensore centrale venezuelano Yordan Osorio, classe 1994 di proprietà del Porto, e di Andi Zeqiri, attaccante classe 1999 di proprietà del Losanna. conferme anche per un altro nome di cui vi avevamo già parlato, Giulian Biancone, terzino classe 200o in forza al Monaco. Crociati molro vicini anche alla chiusura di un’altra operazione: si tratta di Lautaro Valenti, difensore classe ’99 di proprietà del Lanus. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Come vi avevamo anticipato, ilpiù vicino al difensore centrale venezuelano Yordan, classe 1994 di proprietà del Porto, e di Andi, attaccante classe 1999 di proprietà del Losanna.anche per un altro nome di cui vi avevamo già parlato, Giulian, terzino classe 200o in forza al Monaco. Crociati molro vicini anche alla chiusura di un’altra operazione: si tratta di Lautaro, difensore classe ’99 di proprietà del Lanus. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AlfredoPedulla : #Parma: conferme totali su #Osorio e #Zeqiri. Ultimi dettagli per #Valenti. #BrunoAlves sul mercato - Fprime86 : RT @AlfredoPedulla: #Parma: conferme totali su #Osorio e #Zeqiri. Ultimi dettagli per #Valenti. #BrunoAlves sul mercato - p6zb1UtSXIaXtHG : RT @AlfredoPedulla: #Parma: conferme totali su #Osorio e #Zeqiri. Ultimi dettagli per #Valenti. #BrunoAlves sul mercato - PedroAVT : RT @AlfredoPedulla: #Parma: conferme totali su #Osorio e #Zeqiri. Ultimi dettagli per #Valenti. #BrunoAlves sul mercato - hbk_89 : RT @AlfredoPedulla: #Parma: conferme totali su #Osorio e #Zeqiri. Ultimi dettagli per #Valenti. #BrunoAlves sul mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Parma conferme Mercato Azzurro | Arrivano conferme: il Parma si inserisce nella corsa a Ricci PianetaEmpoli.it prantera (forza civica): "decisive le liste civiche all'interno delle coalizioni"

"La lista civica funziona. I risultati di queste elezioni non si sono rivelati del tutto imprevedibili, elezioni con poche sorprese e tante conferme, per fortuna alcune di queste sono molto liete, com ...

Musica contemporanea, a Parma la 30^ edizione di Traiettorie. L'assessore Felicori: "Un Festival di livello europeo"

Duecentosettanta concerti in ventinove anni, centoquaranta fra ensemble e solisti ospitati. Traiettorie, rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea che si realizza ogni anno a Parma, c ...

"La lista civica funziona. I risultati di queste elezioni non si sono rivelati del tutto imprevedibili, elezioni con poche sorprese e tante conferme, per fortuna alcune di queste sono molto liete, com ...Duecentosettanta concerti in ventinove anni, centoquaranta fra ensemble e solisti ospitati. Traiettorie, rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea che si realizza ogni anno a Parma, c ...