Lukashenko ha giurato in segreto per il sesto mandato

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha giurato e si è insediato per la sesta volta alla guida del paese. La cerimonia è stata tenuta segreta fino all'ultimo momento. Lo riportano i media ...

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha giurato e si è insediato per la sesta volta alla guida del paese. La cerimonia è stata tenuta segreta fino all'ultimo momento. Lo riportano i media ...