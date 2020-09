DOOM Eternal praticamente confermato su Xbox Game Pass! (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft porterà presto vantaggi agli abbonati a Xbox Game Pass.Era già stato promesso, al momento dell'acquisto, che i giochi Bethesda sarebbero stati disponibili sul servizio in abbonamento. Il primo sarà DOOM Eternal, a giudicare da un indizio abbastanza ovvio condiviso su Twitter dall'account di Xbox Game Pass.L'account ha condiviso l'immagine di un'e-mail su un presunto nuovo gioco in arrivo all'interno del servizio. Anche se si dice che non ci sia alcun indizio nell'immagine, il tono del discorso rende evidente che effettivamente c'è qualche indizio nell'immagine. Ebbene, se in un editor di immagini diminuiamo la luminosità, possiamo trovare il messaggio nascosto nell'email: "The Slayer is Coming". Slayer ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft porterà presto vantaggi agli abbonati aPass.Era già stato promesso, al momento dell'acquisto, che i giochi Bethesda sarebbero stati disponibili sul servizio in abbonamento. Il primo sarà, a giudicare da un indizio abbastanza ovvio condiviso su Twitter dall'account diPass.L'account ha condiviso l'immagine di un'e-mail su un presunto nuovo gioco in arrivo all'interno del servizio. Anche se si dice che non ci sia alcun indizio nell'immagine, il tono del discorso rende evidente che effettivamente c'è qualche indizio nell'immagine. Ebbene, se in un editor di immagini diminuiamo la luminosità, possiamo trovare il messaggio nascosto nell'email: "The Slayer is Coming". Slayer ...

Ultime Notizie dalla rete : DOOM Eternal Doom Eternal, la genesi delle ambientazioni in una gallery esclusiva TGCOM Doom Eternal, la genesi delle ambientazioni in una gallery esclusiva

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei retroscena di Doom Eternal, con gli sviluppatori del team id Software che ci spiegano come sono nati gli elementi principali della nuova e infernale avvent ...

The Elder Scrolls 6 non sarà un'esclusiva Xbox, ecco perché!

Sono passate 24 ore dall'acquisizione che ha sconvolto il mercato, ma è chiaro che ancora moltissimi interrogativi continuano a frullare nelle nostre teste. E ora cosa succederà a Bethesda?

