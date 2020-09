Bettini propone "un patto politico per tutta la legislatura"

Leggi su agi

(Di mercoledì 23 settembre 2020) “Non gioisco delle difficoltà dei 5 Stelle o di altri alleati. Certamente la nuova forza del Pd potrà garantire quel salto di qualità anche da me più volte invocato”. È quanto dichiara in un'intervista al “Corriere della Sera” Goffredo, ascoltato e influente consigliere del segretario del Pd Nicola Zingaretti. Per, ora serve “una maggiore sintonia tra i partiti di governo, essenziale per ricostruire l'Italia dopo l'emergenza; l'avvio rapido di un processo di riforme da tempo attese; l'utilizzo del Recovery fund non dispersivo ma concentrato su alcune strategie innovative che i cittadini possano comprendere e apprezzare: lo sviluppo green, la valorizzazione del nostro capitale umano (a partire dai giovani e dalle donne), politiche di crescita per realizzare più ...