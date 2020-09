sportli26181512 : #Benevento, tra Glik e Caldirola l'intesa è perfetta: I due centrali, che contro la Lazio in amichevole hanno super… - _BobRoger15_ : RT @rickymeggiato: @fsanso74 @francescoxtina @realvarriale @OfficialAllegri @SpursOfficial @juventusfc Ma se avete implorato Guardiola di b… - mariobianchi18 : Patriota che fu molto attivo nel movimento democratico risorgimentale, esiliato e fuggito dalla Corsica fu nel gove… - bafona54 : RT @AntigoneOnlus: Ieri il nostro #Osservatorio al carcere di Benevento dove la direzione sanitaria ha riferito di un aumento degli atti di… - Longo76Longo : @Torrenapoli1 Ma il Benevento invece di #IagoFalque perché non si prende uno tra #Younes o #Ounas ? -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento tra

Corriere dello Sport

O, almeno, per chi utilizzerà i 6 politici per Udinese-Spezia, Lazio-Atalanta e Benevento-Inter, tutte le partite rinviate al prossimo 30 settembre. Ad ogni modo per tutti, tra chi ha già fatto l'asta ...Dopo l'assaggio di Benevento, la Reggina sarà impegnata sabato pomeriggio per la gara di Salerno, debutto in campionato per gli amaranto. Sarà estremamente difficile fare previsioni sull'undici inizia ...