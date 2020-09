Suarez, le intercettazioni: 'Ha uno stipendio da 10 mln deve passare esame' (Di martedì 22 settembre 2020) Cominciano a trapelare i particolari dell'inchiesta che ha coinvolto l'esame affrontato da Luis Suarez all'Università di Perugia per ottenere la cittadinanza. Tra le frasi intercettate dagli ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 settembre 2020) Cominciano a trapelare i particolari dell'inchiesta che ha coinvolto l'affrontato da Luisall'Università di Perugia per ottenere la cittadinanza. Tra le frasi intercettate dagli ...

occececco : RT @marifcinter: Intercettazioni caso #Suarez, indagata: 'Quello non spiccica na parola di italiano. Non coniuga i verbi, parla all'infinit… - emintravz : RT @marifcinter: Intercettazioni caso #Suarez, indagata: 'Quello non spiccica na parola di italiano. Non coniuga i verbi, parla all'infinit… - LLPI4_ : RT @marifcinter: 'Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B… - GiusvaPulejo : RT @GalvaniM: #Suarez, le altre intercettazioni sulla farsa dell'esame per la cittadinanza italiana: 'Se lo bocciate ci fanno gli attentati… - Davide_kun85 : RT @marifcinter: Intercettazioni caso #Suarez, indagata: 'Quello non spiccica na parola di italiano. Non coniuga i verbi, parla all'infinit… -

Ultime Notizie dalla rete : Suarez intercettazioni Le intercettazioni: “Ha uno stipendio da 10 milioni, deve passare l'esame” La Gazzetta dello Sport sotto a chi tocca

Il Fatto Quotidiano si è nuovamente dimenticato di correggere Facce di casta, la rubrica settimanale di Veronica Gentili. Le conseguenze sull'ultima puntata sono le seguenti. 1) «Ha visto aprirsi una ...

Sacrificio e difesa... mobile: la Juve lavora per rendere sostenibile il tridente

Nella prima partitella in famiglia, contro l’Under 23, Andrea Pirlo ha spesso interrotto il gioco. Normale, visto che non aveva ancora scrutato i suoi in un 11 contro 11 con ritmi più elevati rispetto ...

Il Fatto Quotidiano si è nuovamente dimenticato di correggere Facce di casta, la rubrica settimanale di Veronica Gentili. Le conseguenze sull'ultima puntata sono le seguenti. 1) «Ha visto aprirsi una ...Nella prima partitella in famiglia, contro l’Under 23, Andrea Pirlo ha spesso interrotto il gioco. Normale, visto che non aveva ancora scrutato i suoi in un 11 contro 11 con ritmi più elevati rispetto ...