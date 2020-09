‘Noi Campani’ primo partito in città, Chiusolo: “Entusiasmante” (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Noi Campani’ è il primo partito nel capoluogo Benevento (leggi qui). A commentare il risultato è Molly Chiusolo, segretario provinciale del movimento fondato da Clemente Mastella. Dichiara la Chiusolo: “Entusiasmante risultato a Benevento, Noi Campani primo partito in città. Un dato straordinario considerato che il movimento con a capo Clemente Mastella, è riuscito a raccogliere un ampio consenso in così pochi mesi, ponendosi in risalto tra numerose liste a sostegno del Presidente De Luca, superando anche partiti nazionali. Un risultato che si attendeva già importante ma che si è dimostrato oltre le aspettative, merito dell’impegno dei tanti cittadini, amministratori, e giovani che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Noi Campani’ è ilnel capoluogo Benevento (leggi qui). A commentare il risultato è Molly, segretario provinciale del movimento fondato da Clemente Mastella. Dichiara la: “Entusiasmante risultato a Benevento, Noi Campaniin città. Un dato straordinario considerato che il movimento con a capo Clemente Mastella, è riuscito a raccogliere un ampio consenso in così pochi mesi, ponendosi in risalto tra numerose liste a sostegno del Presidente De Luca, superando anche partiti nazionali. Un risultato che si attendeva già importante ma che si è dimostrato oltre le aspettative, merito dell’impegno dei tanti cittadini, amministratori, e giovani che ...

