IATA chiede test rapidi anti-Covid a tutti i passeggeri (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – La IATA, l’associazione internazionale del trasporto aereo, chiede di effettuare test anti-Covid rapidi, puntuali e affidabili a tutti i passeggeri prima della partenza dagli aeroporti, in alternativa alle misure di quarantena obbligatoria, consentendo così di ripristinare i collegamenti aerei a livello internazionale. La IATA intende perseguire questo obiettivo agendo in collaborazione con ICAO (l’organizzazione internazionale dell’aviazione civile) e le autorità sanitarie per superare l’impasse e garantire la ripresa del trasporto aereo in sicurezza. Rispetto al 2019, i voli sulle rotte internazionali sono diminuiti del 92%. Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – La, l’associazione internazionale del trasporto aereo,di effettuare, puntuali e affidabili aprima della partenza dagli aeroporti, in alternativa alle misure di quarantena obbligatoria, consentendo così di ripristinare i collegamenti aerei a livello internazionale. Laintende perseguire questo obiettivo agendo in collaborazione con ICAO (l’organizzazione internazionale dell’aviazione civile) e le autorità sanitarie per superare l’impasse e garre la ripresa del trasporto aereo in sicurezza. Rispetto al 2019, i voli sulle rotte internazionali sono diminuiti del 92%.

GianCrown : RT @MondoMercati: Aerei, Iata chiede test obbligatori anti-Covid per i passeggeri prima della partenza - AlatiGiulio : RT @gianni_dragoni: Tampone obbligatorio per i passeggeri prima della partenza di ogni volo internazionale. La proposta #IATA - gianni_dragoni : Tampone obbligatorio per i passeggeri prima della partenza di ogni volo internazionale. La proposta #IATA - MondoMercati : Aerei, Iata chiede test obbligatori anti-Covid per i passeggeri prima della partenza -

Ultime Notizie dalla rete : IATA chiede Aerei, Iata chiede test obbligatori anti-Covid per i passeggeri prima della partenza Il Sole 24 ORE Aerei, Iata chiede test obbligatori anti-Covid per i passeggeri prima della partenza

Test antigenico rapido obbligatorio per tutti i passeggeri prima della partenza di ogni volo. È la proposta della Iata, l’associazione mondiale delle compagnie aeree, per rendere più sicuri i viaggi ...

Iata: «Liquidità soltanto per sei mesi»

L’associazione delle compagnie aeree lancia l’allarme sulla sopravvivenza dei vettori dopo una stagione estiva difficile. Chiesto un test rapido per i passeggeri per evitare la quarantena ...

Test antigenico rapido obbligatorio per tutti i passeggeri prima della partenza di ogni volo. È la proposta della Iata, l’associazione mondiale delle compagnie aeree, per rendere più sicuri i viaggi ...L’associazione delle compagnie aeree lancia l’allarme sulla sopravvivenza dei vettori dopo una stagione estiva difficile. Chiesto un test rapido per i passeggeri per evitare la quarantena ...