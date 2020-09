Gas lacrimogeni e getti d'acqua, la polizia interviene a Berna (Di martedì 22 settembre 2020) Una manifestazione in Piazza federale, e un'altra che vi si è aggiunta: la polizia ha avuto un pomeriggio di fuoco Leggi su media.tio.ch (Di martedì 22 settembre 2020) Una manifestazione in Piazza federale, e un'altra che vi si è aggiunta: laha avuto un pomeriggio di fuoco

Ticinonline : Gas lacrimogeni e getti d'acqua, la polizia interviene a Berna #attivisti #berna #piazza #città #clima… - Italia_Notizie : Colombia, manifestanti scendono in piazza a Bogotà: la polizia lancia gas lacrimogeni sulla folla – Video - ilfattovideo : Colombia, manifestanti scendono in piazza a Bogotà: la polizia lancia gas lacrimogeni sulla folla – Video - clikservernet : Colombia, manifestanti scendono in piazza a Bogotà: la polizia lancia gas lacrimogeni sulla folla – Video - Noovyis : (Colombia, manifestanti scendono in piazza a Bogotà: la polizia lancia gas lacrimogeni sulla folla – Video) Playhi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gas lacrimogeni Colombia, manifestanti scendono in piazza a Bogotà: la polizia lancia gas lacrimogeni sulla folla –… Il Fatto Quotidiano Camerun: proteste, leader dell'opposizione Kamto di nuovo arrestato insieme ad altre 30 persone

Yaoundé, 22 set 15:49 - (Agenzia Nova) - La polizia del Camerun ha arrestato 31 membri del Movimento per la rinascita del Camerun (Mrc), il partito di opposizione che ha indetto per oggi una manifesta ...

Cipolla, come tagliarla senza piangere e dove conservarla per mantenerla fresca

Una sorta di atto di difesa che le mette in allarme. Capita allora che le cellule danneggiate liberino un gas irritante chiamato “fattore lacrimogeno”: serve ad allontanare animali affamati». Nel ...

Yaoundé, 22 set 15:49 - (Agenzia Nova) - La polizia del Camerun ha arrestato 31 membri del Movimento per la rinascita del Camerun (Mrc), il partito di opposizione che ha indetto per oggi una manifesta ...Una sorta di atto di difesa che le mette in allarme. Capita allora che le cellule danneggiate liberino un gas irritante chiamato “fattore lacrimogeno”: serve ad allontanare animali affamati». Nel ...