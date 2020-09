Dayane Mello inedita su Stefano Sala: i rapporti oggi e i “momenti difficili” (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di confessioni per Dayane Mello al Grande Fratello Vip. Stavolta il chiacchieratissimo Mario Balotelli non c’entra nulla. La modella 31enne di origini brasiliane ha riservato parole per il suo ex Stefano Sala, con il quale ha avuto una figlia, Sofia. A riguardo del comasco ha speso dichiarazioni di stima e affetto, parlando di un … L'articolo Dayane Mello inedita su Stefano Sala: i rapporti oggi e i “momenti difficili” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di confessioni peral Grande Fratello Vip. Stavolta il chiacchieratissimo Mario Balotelli non c’entra nulla. La modella 31enne di origini brasiliane ha riservato parole per il suo ex, con il quale ha avuto una figlia, Sofia. A riguardo del comasco ha speso dichiarazioni di stima e affetto, parlando di un … L'articolosu: ie i “momenti difficili” proviene da Gossip e Tv.

Marty9421 : Non capisco chi odia Dayane Mello. #GFVIP - lafleurtoxique : Dayane Mello h24 nella vasca. Ma è una sirena o cosa? #GFvip - _Valealizzi_ : RT @mediohermana: Dayane Mello che aspetta che Mario Balotelli dica qualcosa su di lei. #GFVip - LaMammaN1 : - blogtivvu : Mario Balotelli “entra” al #GFVip ma non per Dayane Mello: “Qui per Enock” -