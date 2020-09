Covid, un morto e 84 nuovi casi in Piemonte (Di martedì 22 settembre 2020) Un nuovo decesso per Covid in Piemonte nelle ultime 24 ore e 84 nuovi contagi. Sono questi i dati diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale sale quindi 4.156 deceduti risultati positivi al virus oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. Dei nuovi 84 casi ben 64 sono asintomatici, i ricoverati in terapia intensiva sono 7, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 164, 21 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2222. I tamponi diagnostici finora processati sono 676.662, di cui 376.712 risultati negativi. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 22 settembre 2020) Un nuovo decesso perinnelle ultime 24 ore e 84contagi. Sono questi i dati diffusi dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale sale quindi 4.156 deceduti risultati positivi al virus oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in. Dei84ben 64 sono asintomatici, i ricoverati in terapia intensiva sono 7, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 164, 21 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2222. I tamponi diagnostici finora processati sono 676.662, di cui 376.712 risultati negativi. L'articolo proviene da Nuova Società.

HuffPostItalia : L'infermiera: 'Ho preso il Covid per mancanza di mascherine. Ho infettato mio padre: è morto” - nuovasocieta : Covid, un morto e 84 nuovi casi in Piemonte - LiveSicilia : In Sicilia altri 108 contagi accertati. In terapia intensiva ci sono 15 persone per #COVID?19 - IteNovas : #Inchiesta su un morto di #Covid a Seui #sanità #Barbagia - SardegnaG : #Inchiesta su un morto di #Covid a Seui #sanità #Barbagia -