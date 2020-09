(Di martedì 22 settembre 2020) OnorevoleD’Uva, nel Movimento 5 Stelle ognuno dà la sua lettura del voto. Alessandro Di Battista lo considera “la più grande sconfitta della storia M5s”. Massimo Bugani sottolinea che “M5s ha perso 8 milioni di voti”. Lei, che ieri ha trascorso il pomeriggio con Luigi Di Maio, che idea si è fatto?La nostra proposta referendaria è passata con il 69% dei voti, ciò significa che i cittadini apprezzano le nostre politiche, però poi non votano i nostri candidati nelle competizioni. Abbiamo capito che per poter governare i territori bisogna coalizzarsi quindi dobbiamo ragionare in questo senso.L’ex capogruppo M5s alla Camera, ora questore di Montecitorio, mentre parla osserva i risultati delle elezioni amministrative: “Dove abbiamo corso con il Pd ora siamo ...

DarioPanzac89 : RT @HuffPostItalia: 'Alleanze locali col Pd, ma basta parlare di Mes'. Intervista a Francesco D'Uva - Albertine2412 : @HuffPostItalia Facciamo il contrario, parliamo di Mes e basta con alleanze locali con il m5s agonizzante - HuffPostItalia : 'Alleanze locali col Pd, ma basta parlare di Mes'. Intervista a Francesco D'Uva - Andyesti : @Cosi49Cosimo @RobertoMerlino1 È un falso problema quello delle alleanze Non è questo che ci ha portato a perdere… - AntonioAle57 : @grotondi @ricpuglisi Di Maio non voleva alleanze locali col pd. obbligato da Grillo-Travaglio dopo flop Umbria dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Alleanze locali

L'HuffPost

"e ci sono tante altre cose da fare: sul Titolo V dobbiamo mettere mano a una serie di storture nei rapporti tra enti locali e nazionali che creano burocrazia per le imprese. Ogni volta ci sono 7, 8 ...NewTuscia – Il “Piano per la ripresa e la resilienza” deve integrare i fondi del Next Generation EU e quelli del bilancio ordinario, mobilitando le eccellenze nazionali e le forze giovani in un proge ...