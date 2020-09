Vecchio Palermo | chiusa ufficialmente l’inchiesta per il giudice Sidoti e l’ex presidente Giammarva

(Di lunedì 21 settembre 2020) I pm di Caltanissetta hannochiuso l'inchiesta che vedeva indagati l'exdelGiovannie ilGiuseppe. I due, sarebbero stati accusati di avere“ alterato il corretto svolgimento della procedura pre-fallimentare” dell' U.S. Città di.A diffondere la notizia è "La Repubblica" che sottolinea inoltre che "i finanzieri del Gruppo Tutela spesa pubblica del nucleo di polizia economico finanziaria dihanno notificato gli avvisi di chiusura dell’indagine agli indagati". Tra questi, anche ilFabrizio Anfuso per l’ipotesi di reato di rivelazione di notizie riservate. Secondo la Procura nissena, infatti, il ...

