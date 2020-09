Uomini e Donne oggi: l’amara scelta di Gemma, il gesto di Nicola (Di lunedì 21 settembre 2020) La puntata di oggi di Uomini e Donne vede di nuovo protagonista Gemma Galgani. La registrazione dello scorso 11 settembre prende inizio proprio con la dama torinese e con un breve riassunto della puntata precedente. In particolare, il pubblico di Canale 5 ascolterà le solite lamentele di Gemma. Ovviamente a commentare il tutto ci pensa … L'articolo Uomini e Donne oggi: l’amara scelta di Gemma, il gesto di Nicola proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 21 settembre 2020) La puntata didivede di nuovo protagonistaGalgani. La registrazione dello scorso 11 settembre prende inizio proprio con la dama torinese e con un breve riassunto della puntata precedente. In particolare, il pubblico di Canale 5 ascolterà le solite lamentele di. Ovviamente a commentare il tutto ci pensa … L'articolo: l’amaradi, ildiproviene da Gossip e Tv.

matteosalvinimi : Grazie a monsignor Vincenzo Paglia per queste parole: sono orgoglioso, con la Lega al governo, di aver ridotto dras… - virginiaraggi : La @PLRomaCapitale ha un nuovo reparto in bicicletta dedicato al pattugliamento del Tevere. Le donne e gli uomini d… - vladiluxuria : Non capisco il senso di dividere le liste elettorali tra uomini e donne, non sarebbe meglio avere solo registri co… - LeleRoma1976 : RT @caciara83: Appena scontata la pena saranno ospiti di Uomini e Donne o della D’Urso per poi andare al grande fratello VIP.... https://t.… - PetrazzuoloF : RT @PetrazzuoloF: Seggi aperti da 4 ore, 4 rimaste: giro di boa! Donne, uomini! Non lasciate l'odio e il rancore consumarvi l'anima! Non la… -