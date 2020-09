Tragedia in India | crolla un edificio | dieci morti e almeno 25 i dispersi

(Di lunedì 21 settembre 2020) Si tratta di un palazzo di tre piani, i soccorsi stanno ancora lavorando per estrarre dalle macerie i. È accaduto a Bhiwandi, non troppo lontano da Mumbai. I decessi sono fermi a, ma si teme che possano drammaticamente crescere nelle prossime ore poiché le persone intrappolate sono25. L’residenziale di tre … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

cagliaripad : Tragedia in India, crolla un edificio: 10 i morti e decine di dispersi -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia India

MeteoWeek

In India, nel cuore della notte, crolla un intero palazzo di tre piani: 10 morti sul colpo, altre persone, invece, sono disperse nelle macerie. Persone intorno le macerie di un palazzo crollato in Ind ...San Felice Circeo, una giovane bracciante indiano di 26 anni, è morto mentre era a lavoro all’interno di una serra. Secodo le prime ricostruzioni, a rivelarsi fatale sarebbe stata la caduta da una sca ...Un incidente sul lavoro, purtroppo mortale, è avvenuto ieri sera in una serra all’interno di una azienda agricola in località San Vito a San Felice Circeo. Per un ragazzo indiano, di 26 anni, non c’è ...