Estate abdica definitivamente | cambia tutto | crollo termico poderoso

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il caldo estivo sembrava aver ceduto il passo all’autunno all’inizio di settembre. Poi incredibilmente, ma non troppo a sorpresa, il tempo ha assunto connotati nuovamente da piena, nonostante soleggiamento chiaramente inferiore e meno rovente rispetto al periodo del solleone. Non si è trattato di una semplice cosiddettasettembrina, ma piuttosto una fase estiva in piena regola, complice l’anticiclone subtropicale persistente e molto caldo. D’altronde le temperature elevatissime in Italia e sopratin molte parti dell’Europa confermano il quadro. Basti pensare che in alcune parti d’Europa e persino in qualche zona dell’Italia si è avuto ora a settembre il periodo più caldo di tutta l’, dato il protrarsi di ...