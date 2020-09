Covid nel Vesuviano: bimbo di 4 anni e genitori positivi (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Il Coronavirus continua inesorabilmente a contagiare non facendo sconti a nessuno. A San Giuseppe Vesuviano sono stati registrati nuovi casi, si tratta di un bambino di 4 anni che, con la sua mamma e il suo papà, è risultato positivo al Covid-19. I due genitori e il piccolo sono asintomatici, stanno bene e sono in stato di isolamento. A dare notizia delle buone condizioni di salute della famiglia è il sindaco Vincenzo Catapano. “Al piccolo, in modo speciale, alla sua mamma ed al suo papà, così come a tutti i concittadini positivi al Covid, il mio abbraccio”, afferma il primo cittadino che augura una veloce guarigione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe(Na) – Il Coronavirus continua inesorabilmente a contagiare non facendo sconti a nessuno. A San Giuseppesono stati registrati nuovi casi, si tratta di un bambino di 4che, con la sua mamma e il suo papà, è risultato positivo al-19. I duee il piccolo sono asintomatici, stanno bene e sono in stato di isolamento. A dare notizia delle buone condizioni di salute della famiglia è il sindaco Vincenzo Catapano. “Al piccolo, in modo speciale, alla sua mamma ed al suo papà, così come a tutti i concittadinial, il mio abbraccio”, afferma il primo cittadino che augura una veloce guarigione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

matteosalvinimi : Il governo ha spalancato le celle per mandare a casa centinaia di criminali con la scusa del covid, ma non ha imped… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nel #RegnoUnito multa a chi viola l'isolamento. In #India, oltre 92mila casi in un giorno. #Francia a… - RobertoBurioni : @lucianocapone @MyBlueEconomy In questa infografica (presa da @CT_Bergstrom,) vengono indicate le morti giornaliere… - MatteoCassol : RT @jimmomo: Covid e presidenziali Usa, social sempre meno neutrali: Facebook scatenata nel censurare gli spot di Trump... L'ultima trovata… - GuidoDrovandi : RT @lucianocapone: Nel suo libro su Covid e onde elettromagnetiche, Gunter Pauli dice che i governi hanno reagito in modo spropositato al c… -