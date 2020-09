Tumore al polmone | durvalumab mostra un beneficio di sopravvivenza a 4 anni

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 20 settembre 2020) Astrazeneca ha annunciato l’aggiornamento a 4dei risultati dello studio di Fase III PACIFIC che confermano ildiglobale (OS) elibera da progressione (PFS) prolungato e clinicamente significativo nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio III non resecabile trattati con, che non siano precedentemente andati incontro a progressione a seguito della chemio-radioterapia concomitante (cCRT). Oggi un paziente su tre con NSCLC riceve la diagnosi di carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio III, un setting dove la maggior parte delle volte ilnon è più resecabile (non può essere rimosso chirurgicamente). Prima dell’approvazione di ...