Mani di Bonucci in Juve Samp – Perché non è rigore? (Di domenica 20 settembre 2020) Primo vero episodio arbitrale contestato del campionato italiano in Juventus – Sampdoria, durante la prima frazione di gioco, con il risultato di 1 a 0 per i padroni di casa grazie al primo goal in bianconero di Kulusevski: le proteste dei giocatori blucerchiati si sono intensificate dopo un tocco di braccio da parte del difensore Leonardo Bonucci, che può segnerà il goal del 2 a 0 nella seconda frazione. Nonostante in foto l’intervento sembri piuttosto evidente, a velocità regolare l’azione è stata considerata non punibile dall’arbitro Piccinini e lo stesso giudizio è stato evidentemente dato da parte di Calvarese, l’addetto al VAR: l’arbitro infatti non ha neanche sollecitato l’intervento della tecnologia, facendo proseguire l’azione, nonostante le ... Leggi su giornal (Di domenica 20 settembre 2020) Primo vero episodio arbitrale contestato del campionato italiano inntus –doria, durante la prima frazione di gioco, con il risultato di 1 a 0 per i padroni di casa grazie al primo goal in bianconero di Kulusevski: le proteste dei giocatori blucerchiati si sono intensificate dopo un tocco di braccio da parte del difensore Leonardo, che può segnerà il goal del 2 a 0 nella seconda frazione. Nonostante in foto l’intervento sembri piuttosto evidente, a velocità regolare l’azione è stata considerata non punibile dall’arbitro Piccinini e lo stesso giudizio è stato evidentemente dato da parte di Calvarese, l’addetto al VAR: l’arbitro infatti non ha neanche sollecitato l’intervento della tecnologia, facendo proseguire l’azione, nonostante le ...

prince14683 : @UEFAcom_it @juventusfc @sampdoria @bonucci_leo19 soprattuto con le mani ?????? - NrbBort1 : Si comincia alla grande con mani di Bonucci in area e rigore non dato #LaDS - shaker722 : Negli highlights della @DSportiva non c'è traccia del mani di bonucci. A casa dovete vebire a prenderli i soldi del canone. - tommj___ : Guardando il mani di Bonucci. Tutto gratis - _scoopemi_ : @LucaMarelli72 ma la distanza non influiva nel mani di Calabria su tiro di Bonucci? @mauro_suma @AndreaLongoni5 @MichaelCuomo7 -