Auto contro moto, un morto in Carnia (Di domenica 20 settembre 2020) Un motociclista, di 75 anni, di nazionalità straniera, è morto in un incidente stradale avvenuto attorno alle 12 di domenica 20 settembre a Forni Avoltri . Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, la motocicletta condotta dalla vittima si è scontrata con una vettura, i cui tre occupanti sono rimasti illesi. Gravemente ferita, invece, è la moglie dell’uomo deceduto, che viaggiava sul sellino posteriore: è stata soccorsa dall’equipe medica e trasferita d’urgenza in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine. Leggi su udine20 (Di domenica 20 settembre 2020) Unciclista, di 75 anni, di nazionalità straniera, èin un incidente stradale avvenuto attorno alle 12 di domenica 20 settembre a Forni Avoltri . Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, lacicletta condotta dalla vittima si è scontrata con una vettura, i cui tre occupanti sono rimasti illesi. Gravemente ferita, invece, è la moglie dell’uomo deceduto, che viaggiava sul sellino posteriore: è stata soccorsa dall’equipe medica e trasferita d’urgenza in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine.

SkyTG24 : #Napoli, 11enne finisce contro auto: si indaga su ultima sfida social - Agenzia_Ansa : A 11 anni finisce contro un'auto, si indaga su ultima sfida social #ANSA - Notiziedi_it : Undicenne contro auto nel napoletano: si indaga su folle sfida social - Lukas95976035 : A 11 anni finisce contro un'auto, si indaga su ultima sfida social - Cronaca - ANSA - BeppeFio : @MacTornese @Grandetornado2 @dadand69 @luigidimaio Assolutamente no .... se in passato non avesse fatto una guerra… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contro Incidenti stradali: auto contro moto, un morto in Carnia Agenzia ANSA RC auto, attenzione alla truffa: la lista dei siti che vendono assicurazioni false

Continuano le denunce dell’Invass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha segnalato altri sei siti fasulli specializzati nella promozione e vendita di assicurazioni RC auto irregolari. Una ...

Dal cavalcavia di via Maggioli scagliava lattine piene contro le auto: denunciato un giovane di 18 anni

ALESSANDRIA. Si sono appostati vicino al sottopasso di via Maggioli che porta al quartiere Cristo e hanno lanciato lattine sulle auto in transito. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 settembre, i carab ...

Follia nel Vesuviano: a 11 anni si lancia contro l’auto per “gioco” e si rompe una gamba

Un ragazzino di 11 anni e’ finito in ospedale con frattura scomposta a tibia e perone dopo un impatto contro un’auto a San Giorgio a Cremano. Sull’episodio indaga la Polizia Municipale che sta valutan ...

Continuano le denunce dell’Invass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha segnalato altri sei siti fasulli specializzati nella promozione e vendita di assicurazioni RC auto irregolari. Una ...ALESSANDRIA. Si sono appostati vicino al sottopasso di via Maggioli che porta al quartiere Cristo e hanno lanciato lattine sulle auto in transito. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 settembre, i carab ...Un ragazzino di 11 anni e’ finito in ospedale con frattura scomposta a tibia e perone dopo un impatto contro un’auto a San Giorgio a Cremano. Sull’episodio indaga la Polizia Municipale che sta valutan ...