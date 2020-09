Ultime Notizie Roma del 19-09-2020 ore 16:10 (Di sabato 19 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Sabato 19 settembre in studio Giuliano in campagna elettorale chiuse domani il voto per il referendum sul taglio dei parlamentari e le regionali in Liguria Marche Puglia Toscana Valle d’Aosta Campania e Veneto con l’incognita seggi che si insediano ho paura dei contatti scoraggia gli scrutatori a Milano rinunce last minute di un centinaio di presidente di Seggio così il comune lancia un appello ai cittadini via Social per chi voglia mettersi a disposizione il in Toscana ago della Bilancia per l’esito finale ma decisivo per gli equilibri politici anche l’esito del voto al referendum è il viceministro della Salute per farlo Sì lei risponde ad una domanda dei cronisti a margine di un evento a Bologna è un ritorno alla normalità andare a votare dice ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Sabato 19 settembre in studio Giuliano in campagna elettorale chiuse domani il voto per il referendum sul taglio dei parlamentari e le regionali in Liguria Marche Puglia Toscana Valle d’Aosta Campania e Veneto con l’incognita seggi che si insediano ho paura dei contatti scoraggia gli scrutatori a Milano rinunce last minute di un centinaio di presidente di Seggio così il comune lancia un appello ai cittadini via Social per chi voglia mettersi a disposizione il in Toscana ago della Bilancia per l’esito finale ma decisivo per gli equilibri politici anche l’esito del voto al referendum è il viceministro della Salute per farlo Sì lei risponde ad una domanda dei cronisti a margine di un evento a Bologna è un ritorno alla normalità andare a votare dice ...

SkyTG24 : Fondi Lega, spunta un rapporto di Bankitalia: 'Operazioni sospette tra società e partito' - MSF_ITALIA : La distruzione di #Moria dovrebbe essere opportunità per cambiare radicalmente le politiche per la migrazione. Prim… - Open_gol : ?? Madrid si prepara a un secondo lockdown. ?? In Brasile quasi 40mila nuovi contagi in 24 ore. ?? In Argentina lockd… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Nizza. 'Atti sui rifiuti attesi da mesi, il sindaco risponda o procederemo per legge') è stato… - RedazioneDedalo : Roma – Il 26 settembre assemblea nazionale Unaep per dibattere i temi dell'avvocatura pubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: restrizioni in mezza Europa dopo boom di casi e decessi Fanpage.it Coronavirus: 40 nuovi contagiati e tre morti in Liguria

Nelle ultime 24 ore in Liguria si sono registrati 40 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 2.295 tamponi effettuati. Torna a crescere anche il dato delle vittime con tre morti: una 71enne all’ospedale ...

Assenteismo, l'ex vicequestore accusato si difende: vendette e macchinazioni

PIOMBINO. Se il giorno prima si era limitato a commentare con un laconico «a me non risulta che ci sia un’indagine nei miei confronti», oggi Walter Delfino si difende e contrattacca. Lo fa con una not ...

Covid19, positivo vigile del fuoco a Santa Margherita Belice, in isolamento i colleghi

Un vigile del fuoco in servizio al distaccamento di Santa Margherita Belice (Ag) è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo non andava al lavoro già da una decina di giorni quando ha ricevuto l’esito ...

Nelle ultime 24 ore in Liguria si sono registrati 40 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 2.295 tamponi effettuati. Torna a crescere anche il dato delle vittime con tre morti: una 71enne all’ospedale ...PIOMBINO. Se il giorno prima si era limitato a commentare con un laconico «a me non risulta che ci sia un’indagine nei miei confronti», oggi Walter Delfino si difende e contrattacca. Lo fa con una not ...Un vigile del fuoco in servizio al distaccamento di Santa Margherita Belice (Ag) è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo non andava al lavoro già da una decina di giorni quando ha ricevuto l’esito ...