Leno | fuori strada con lo scooter | grave 71enne

Ultime Notizie dalla rete : Leno fuori

Giornale di Brescia

Leno (Brescia) 18 settembre 2020 - Grave incidente stradale nella serata di venerdì, in territorio di Leno. Un centauro, un settantunenne del paese, appena passate le 20.30, per ragioni in corso di ac ...E' forse la prima volta che succede, almeno in Italia: con l'emergenza sanitaria ancora in corso, e le scuole che sono iniziate da meno di una settimana, non mancano i Comuni che per evitare di interr ...È ricoverato in gravi condizioni il settantunenne di Leno che questa sera è uscito di strada in sella al suo scooter. Ancora da stabilire le cause che gli hanno fatto perdere il controllo del mezzo e ...