Calciomercato Juventus, Pirlo allontana Suarez? (Di sabato 19 settembre 2020) Ore di assoluta sofferenza per i support della Juventus. Dopo aver esultato per alcune buone notizie delle ultime ore, come la sempre più vicina firma di Dzeko e lo sbarco di Suarez a Perugia, pronto a svolgere l'esame di italiano per l'ottenimento del passaporto, ecco alcune ultime novità da brivido. I due grandi bomber infatti, nonostante l'avvicinamento, si sarebbero nuovamente allontanati dalla Continassa, a seguito di alcune complicazioni. Per quanto riguarda il Cigno di Sarajevo, il gelo tra Milik e De Laurentiis potrebbe costringere la Roma a trattenere ulteriormente il bosniaco. Questa grana sarebbe peggiorata dalla difficile situazione sul versante dell'uruguayano, il cui arrivo sarebbe ostacolato da vari impedimenti.

