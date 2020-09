Traffico Roma del 18-09-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare code a tratti in carreggiata esterna tra gli svincoli puntine Tuscolana mentre in interna si rallenta tra Cassia e Salaria tra Nomentana e Tiburtina ain uscita dalla città sono trafficate via Salaria via Flaminia rispettivamente dalla tangenziale all’aeroporto dell’Urbe tra via Cassia di il raccordo anulare code sulle percorso Urbano della A24 tra la tangenziale via Dei Fiorentini Verso il raccordo anulare ferramenta in via del Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni trafficata la via Ardeatina con rallentamenti tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta Verso il raccordo proseguo stop alla circolazione lungo la ferrovia termini Centocelle a causa della chiusura per problemi alle condotte idriche di Piazza della Marranella ...