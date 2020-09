Tale e quale show: Luca Ward è Zucchero (video e gallery) (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel corso della prima puntata del 18 settembre 2020 della decima edizione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Luca Ward nei panni di Zucchero, con il brano “Senza una donna”, brano del 1987. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ha valutato la sua performance. Ottima esibizione per Ward, almeno nella voce, mentre nelle movenze è sembrato un po’ impacciato. Per Salemme nella seconda parte non ci sono state variazioni che avrebbero potuto migliorare il brano. Potete vedere l’esibizione di Luca Ward di stasera nel video che vi proponiamo. A ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel corso della prima puntata del 18 settembre 2020 della decima edizione di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di, con il brano “Senza una donna”, brano del 1987. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ha valutato la sua performance. Ottima esibizione per, almeno nella voce, mentre nelle movenze è sembrato un po’ impacciato. Per Salemme nella seconda parte non ci sono state variazioni che avrebbero potuto migliorare il brano. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche vi proponiamo. A ...

