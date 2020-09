Si fingevano avvocati e parenti | vittime seguite e cercate su Pagine Bianche Tutti i nomi

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Cercavano lesito internet.it, siin difficoltà e truffavano gli anziani. Protagonisti di quest’ingegnosa truffa, ripetuta più e più volte a decine didifferenti, sono 6 napoletani. Stamani i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di 6 soggettiresidenti nella provincia di Napoli e indagati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe aggravate. In particolare, l’Ufficio del gip del Tribunale di Brindisi, ha ...

anccarsoliaq1 : Si fingevano carabinieri e avvocati e truffavano anziani nel Brindisino: 6 arresti - neifatti : Si fingevano carabinieri e avvocati per truffare anziani: sei arresti - PugliaStream : «Signora, sono l'appuntato del paese»: si fingevano avvocati e carabinieri per truffare gli anziani - LaGazzettaWeb : I responsabili originari del Napoletano -

Ultime Notizie dalla rete : fingevano avvocati

La Gazzetta del Mezzogiorno

Sei persone sono state arrestate dai carabinieri tra Napoli e provincia, accusate di fare parte di una organizzazione responsabile di diverse truffe agli anziani nei dintorni di Brindisi; gli indagati ...Si qualificavano come avvocati e carabinieri per commettere truffe, per lo più ai danni di persone anziane. Con queste accuse, sei persone, tutte residenti nella provincia di Napoli, all’alba di oggi ...Da Napoli in Puglia per mettere a segno delle truffe ai danni di persone anziane. Sei persone, tutte residenti in provincia di Napoli, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di San Vito ...