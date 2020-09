Calciomercato Juventus, Suarez-Inter: dalla Spagna sicuri, Paratici battuto? (Di venerdì 18 settembre 2020) Sono trascorse poco più di 24 ore da quando Luis Suarez è riuscito a superare l’esame di italiano in funzione dell’ottenimento del passaporto comunitario. Nemmeno il tempo di uscire dall’Università di Perugia, sede del test, che il Pistolero era già sull’aereo di ritorno verso Barcellona, lasciando perplessi i tifosi, in particolare quelli della Juventus. Date le tempistiche accorciate per effettuare questo esame, i supporters bianconeri hanno sperato fino all’ultimo istante che la trattativa che avrebbe portato l’uruguayano all’ombra della Mole si potesse concludere nel giro di pochi giorni. Però, stando a varie fonti italiane e spagnole, la Juventus avrebbe fatto un passo indietro e l’affare Suarez al momento sarebbe apparentemente ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Sono trascorse poco più di 24 ore da quando Luisè riuscito a superare l’esame di italiano in funzione dell’ottenimento del passaporto comunitario. Nemmeno il tempo di uscire dall’Università di Perugia, sede del test, che il Pistolero era già sull’aereo di ritorno verso Barcellona, lasciando perplessi i tifosi, in particolare quelli della. Date le tempistiche accorciate per effettuare questo esame, i supporters bianconeri hanno sperato fino all’ultimo istante che la trattativa che avrebbe portato l’uruguayano all’ombra della Mole si potesse concludere nel giro di pochi giorni. Però, stando a varie fonti italiane e spagnole, laavrebbe fatto un passo indietro e l’affareal momento sarebbe apparentemente ...

